Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu öne sürülen Demba Ba, Çin'e dönüyor! NTV Spor'da yer alan habere göre golcü oyuncu, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

33 yaşındaki futbolcu, Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Ba yapacağı sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon Euro ücret alacak.

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın da gündemine gelen Demba Ba, siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadı. Çin ekibini Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira yapıyor.