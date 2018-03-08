Türk sevgilisi Metin Hara'dan ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima ile ilgili sürpriz dedikodu. İddiaya göre; dünyaca ünlü manken, Türk sevgilisinden iki aylık hamile. Hatta ikilinin evlenebileceği konuşuluyor.

İşte Bülent Cankurt'un bugün Günaydın'da köşesine taşıdığı iddia:

Dünya magazin gündeminde de yankı uyandıran Metin Hara ile Adriana Lima aşkı, yerli-yabancı herkesin çenesini yormaya devam ediyor! Uzun süre kimsenin inanmadığı bu aşkın bittiğine dair yerli meslektaşlarım uzun süre kalem oynatmıştı. Şimdi de bayrağı ABD basını aldı! Adriana Lima, Elton John'un Oscar partisine tek başına gidince, New York Post'un magazin yazarı Richard Johnson, ayrıldıklarını iddia etti; külliyen yalan!

RESMEN YENGEMİZ OLACAK

Nedense dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile Metin Hara'yı kimse birbirine yakıştıramadı! Ancak herkesi daha da dumura uğratmaya hazırlandıklarını belirteyim. Hatırlarsanız; çifte yakın bir arkadaşım yazdan beri flört eden aşıkların 'önce bebek, sonra nikah' modasına uymaya karar verdiklerini söylemiş, ben de yazmıştım. Beş yıl evli kalıp 2014'te boşandığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı olan Adriana Lima, Metin Hara'dan bebek sahibi olmak istiyormuş.

Ayrıldılar iddiası ortaya atılınca o arkadaşımı aradım. "Ne ayrılması, Adriana Lima iki aylık hamile" dedi. Arkadaşım, daha önceki konuşmamızda, "Eğer Adriana hamile kalırsa evlenecekler" demişti. Görünen o ki, çok yakında Adriana Lima resmen yengemiz olacak.