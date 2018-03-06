ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre Papua Yeni Gine’de bulunan Murray Göl’üne 130 kilometre uzaklığında 6.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Verilere göre GMT 14:13’te (TSİ 17:13) meydana gelen depremin 33 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER