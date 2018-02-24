Pendik, Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki inşaat alanının içinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler aracın yanındaki boş konteynere de sıçradı. Minibüs ve konteyner alev alev yanmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, yangını gören inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yanan minibüs ve konteyner kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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