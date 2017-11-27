FLAŞ! Rus uçakları sivilleri vurdu iddiası!

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da bir köye Rus uçakları tarafından yapılan saldırılarda, 21'i çocuk en az 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hava saldırıları, Al-Shafah köyünü hedef aldı. SOHR saldırıda sivillerin yaşadığı binaların da vurulduğunu belirtti. SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman AFP’ye yaptığı açıklamada ölü sayısının artabileceğini söyledi. Köy, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) kontrolü elinde tuttuğu son birkaç yerden biri.
Rusya bölgede 6 uzun menzilli bombardıman uçağıyla saldırı düzenlediğini açıklamış ancak saldırıların IŞİD militanlarını hedef aldığını iddia etmişti.
“ŞAM YAKINLARINDA 23 KİŞİ ÖLDÜ”
Pazar günü daha erken saatlerde Şam’ın dış mahallelerine düzenlenen hava saldırılarında da 23 kişinin öldüğü belirtilmişti.
SOHR, Doğu Guta’da bazı bölgelerin hava saldırılarında vurulduğunu açıkladı. Bölge Suriye ordusunun kuşatması altında. Doğu Guta aynı zamanda Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı dört “çatışmasızlık bölgesinden” biriydi.
Saldırılar SOHR dışında kaynaklarca doğrulanmadı.
Suriye ordusu ay başında, IŞİD’in elinde kalan son şehir Elbu Kemal’i de geri aldıklarını açıklayarak, zafer ilan etmişti.
Suriye’de ateşkesin görüşüldüğü Birleşmiş Milletler destekli Cenevre konferanslarının gelecek hafta devam etmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.