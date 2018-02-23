Sakarya'da ABD'nin Afrin operasyonundaki tutumuna tepki gösteren E.K. isimli bir kişi, adında 'Amerika' bulunan özel bir dil okulunda 5 kişiyi rehin aldı. Slogan atana ve 5-6 el ateş eden saldırgan polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil okuluna silahla giren E.K. isimli bir kişi, 5 çalışanı rehin aldı. E.K., dil okulunda sloganlarını sürdürürken olay yerine özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, adında 'Amerika' bulunan dil kursunun kapısını kırarak içeri girdiği sırada, E.K. havaya 5-6 el ateş etti. Polisin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiği saldırgan gözaltına alındı ve rehineler kurtarıldı.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya "Herhangi bir yaralımız yok. Şahıs, Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Amerika karşıtı bir tavır sergilemiş. Burası aslında İngilizce kursu. Çalışan 7-8 kişiyi rehin almış, bulundurma ruhsatlı 7 milimetre çapında tabancasıyla. Arkadaşlarımız anında, yeterli ve yerinde bir müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdiler. Yaralamadan dolayı sabıkalı. 50'li yaşlarında, fırıncı. Şahsın psikolojik bir tedavi görüp görmediğini araştıracağız. Başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını araştıracağız" dedi.

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