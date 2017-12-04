Flaşlar Ekin Koç ve kız arkadaşının moralini bozdu!

Cadde’nin haberine göre, genç oyuncu, bir kız arkadaşıyla yürürken flaşların patlamasından rahatsız oldu.

Fotoğraflarının çekilmesiyle morali bozulan Koç'un yanındaki kız arkadaşının yüzünü sağa çevirdiği görüldü.

Ekin Koç