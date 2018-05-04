Fleetwood - Walsall karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fleetwood, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Walsall takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Fleetwood 54 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Walsall 52 puanda ve 18. sırada. Fleetwood, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Walsall son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 371 kodlu maçı oynayanlar; Fleetwood galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Walsall galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Fleetwood son haftadaki Shrewsbury Town müsabasında 0-1 kazandı.

Walsall, Rochdale karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Fleetwood, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 35 gol yedi.

Walsall ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Walsall, 23 gol atarken 33 gol yedi.