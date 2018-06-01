Flekkeroy - Egersunds maçı ne zaman?

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Flekkeroy, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Egersunds takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Flekkeroy 12 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Egersunds 6 puanda ve 12. sırada. Flekkeroy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Egersunds son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Flekkeroy kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Egersunds sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Flekkeroy son haftadaki Vindbjart müsabasında 0-2 yenildi.

Egersunds ise Vidar maçında 3-2 yenildi.

Flekkeroy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Flekkeroy, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Egersunds , dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Egersunds 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.