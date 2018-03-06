ANSA ajansının haberine göre, Idy Diene (54) adlı Senegallinin dün ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmesinin ardından, Floransa'da ve Toscana bölgesinde yaşayan 300 Senegalli kentte protesto düzenledi.

AA'nın haberine göre, davet üzerine protestoya katılan Floransa Belediye Başkanı Diego Nardella, bazı eylemcilerin şiddete varan tepkisi üzerine alandan ayrıldı.

Nardella, protestodan ayrılırken, "Floransa tarihinde diyaloğun çok önemli bir yere sahip olduğunu, şehrin bu ölümün oluşturduğu öfkeyi anladığını ancak şiddeti kabul etmediğini" söyledi.

Habere göre Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde oturma eylemi yapan Senegalliler, daha sonra "izinsiz" bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi.

RASTGELE BİRİNİ ÖLDÜRÜP HAPSE GİRMEYE KARAR VERMİŞ

Floransa'da dün Idy Diene (54) adlı Senegalli, ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili 65 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alınmıştı.

Polis, katil zanlısının verdiği ilk ifadede, "Sabah saatlerinde kendini öldürmek için evinden çıktığını ama daha sonra ailesine daha fazla yük olmamak için rastgele birini öldürerek hapse girmeye karar verdiğini, önce çocuklu bir aileye denk geldiği için ateş etmediğini ve daha sonra siyahi kişiyi görünce onu vurduğunu" söylediğini aktarmıştı.

Bu arada, Floransa Başsavcısı Giuseppe Creazzo, cinayetle ilgili "ırkçılığın" bir etken olmadığını, "katil zanlısının herhangi bir siyasi grupla, hele ki sağcı veya ırkçı olanlarla ilgisinin bulunmadığını" belirtmişti.

Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde dün toplanan Senegalliler ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etmişti.

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