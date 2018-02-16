Cruz'un bir YouTube videosu altına "profesyonel bir okul katliamcısı olacağım" yorumu yazdığı belirtilirken, FBI daha önce Cruz'la ilgili kendilerine ihbar geldiğini doğrulamıştı. FBI, YouTube videosu altına bırakılan yorumu incelediklerini fakat bunu kimin yaptığını tespit edemediklerini açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yaşanan bu korkunç saldırı olayı üzerine inceleme başlattığını duyururken, ABD basını da, saldırıya uğrayan okuldaki öğretmenlerin de Cruz'un okula sırt çantasıyla girmesine izin vermemeleri konusunda uyarıldıklarına yer verdi.

17 KEZ KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN YARGILANACAK

Saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz, ilk kez çıkarıldığı mahkemede 17 kez kasten adam öldürme suçundan yargılanacak.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" belirtildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında "profesyonel bir silahlı okul saldırgan olmayı" düşündüğünü yazdığı ortaya çıkan Cruz'un, daha önce iki kez "saldırı düzenleyeceği" şeklinde tehdit mesajları paylaştığı bildirildi.

Cruz'un silahlı saldırı için herhangi bir eğitim veya talimat alıp almadığı belirsizliğini korurken, saldırganın AR-15 tarzı yarı otomatik bir silah kullandığı ve silahı yasal olarak temin ettiği belirtildi.

Florida saldırısı, 2012'de 27 kişinin hayatını kaybettiği Sandy Hook İlkokulu saldırısından sonraki en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda söz konusu saldırı, ABD'nin modern tarihindeki "en ölümcül 10 silahlı saldırı" listesinde yer aldı.

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