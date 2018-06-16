Floro SK - Jerv maçı istatistikleri

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Floro SK, 17 Haziran 2018 Pazar günü Jerv takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Floro SK 8 puanla 16. sırada, Jerv 19 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Floro SK, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jerv, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 255 kodlu maçı oynayanlar; Floro SK galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, Jerv galibiyet oranı 1.70. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Floro SK son haftadaki Jerv müsabasında 0-2 kazandı.

Jerv ise Floro SK maçında 0-2 yenildi.

Floro SK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Floro SK, kendi sahasında 5 gol attı, 10 gol yedi.

Jerv, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jerv 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.