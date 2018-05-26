Floro SK - Levanger maçı istatistikleri

Floro SK ve Levanger, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Floro SK 5 puanla 16. sırada, Levanger 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Floro SK son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Levanger, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 295. İddaa'da Floro SK kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Levanger kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Floro SK önceki hafta Jerv mücadelesinde 0-2 kazandı.

Levanger ise Ullensaker / Kisa karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Floro SK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Floro SK, kendi sahasında 3 gol attı, 7 gol yedi.

Levanger, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Levanger, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.