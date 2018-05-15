Floro SK - Nest Sotra maçı istatistikleri

Floro SK ve Nest Sotra, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 5 puanlı Floro SK 15. sırada bulunuyor, Nest Sotra 7 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Floro SK, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Nest Sotra, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 465 kodlu maçı oynayanlar; Floro SK galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Nest Sotra galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Floro SK önceki hafta Lorenskog mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Nest Sotra ise Fyllingsdalen maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Floro SK, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Nest Sotra ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nest Sotra, 5 gol atarken 7 gol yedi.