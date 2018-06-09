Floro SK - Strommen maçı öncesi rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Floro SK, 10 Haziran 2018 Pazar günü Strommen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Floro SK 5 puanla 16. sırada, Strommen 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Floro SK son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 297. İddaa'da Floro SK kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Strommen kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Floro SK son haftadaki Jerv müsabasında 0-2 kazandı.

Strommen ise Bodo Glimt maçında 1-6 yenildi.

Floro SK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Floro SK, kendi sahasında 3 gol attı, 9 gol yedi.

Strommen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Strommen, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.