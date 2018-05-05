Floro SK - Ullensaker / Kisa maçı ne zaman?

Floro SK ve Ullensaker / Kisa, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Floro SK 4 puanla 11. sırada, Ullensaker / Kisa 8 puanla 6. sırada bulunuyor. Floro SK son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ullensaker / Kisa son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 576. İddaa'da Floro SK kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Ullensaker / Kisa kazanır 2.05 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Floro SK önceki hafta Jerv mücadelesinde 0-2 kazandı.

Ullensaker / Kisa, Levanger karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Floro SK, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Ullensaker / Kisa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ullensaker / Kisa, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.