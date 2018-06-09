‘Senin Yüzünden’ neler anlatıyor?

Klasik bir aşk hikâyesi gibi görünse de perde arkasında sürekli bir şeyler için suçlanmanın yarattığı bir ruh halini barındırıyor. “Başıma her ne geldiyse senin yüzünden” derken, ironi yaptığım anlaşılır gibi geliyor bana. Çünkü ikili ilişkilerde insanın başına ne geliyorsa bu sadece bizim yüzümüzden oluyor. Aşka ya da diğer insani ilişkilere dair her şey kendi seçimlerimizden oluşuyor.

Parça kemik Flört kitlesine hitap ediyor mu? “Tarzı değişti” diye bazı eleştiriler de var...

Müziği kalıpların içine hapsedemeyiz. Sınırlayamayız. Aynı şey icra eden sanatçı için de geçerli. Ben şarkı yazarken ‘Flört dinleyicisi ne düşünür’ diye yazmam. Ayrıca ben müziğimde başka disiplinleri de referans alıyorum. Bunu dinleyicim de iyi biliyor. Tek bir tarzda müzik üretmenin genel kabul gördüğünü biliyorum ama ben bunu kabul etmiyorum. O dönemdeki ruh halim nasılsa üretimlerim de o biçimde şekilleniyor. Ayrıca daha yeni başladım. Yıl sonuna kadar Kotra tarzını çok daha iyi hissedebilecekler. Benden beklenenin ne olduğunu biliyorum. Merak etmesinler, çok yakında...

Size “Flört dağıldı mı?” sorusu çokça yöneltiliyor olmalı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Sonunu bilmediğim bir zaman içinde birlikte olmayacağız. Geleceğe kılıf biçemem. Ama şimdilik bitti. İnsanların üzüldüğünü biliyorum. Yüzlerce mesaj alıyorum “Lütfen bunu yapmayın” diye. Hatta sektörden dostlarımız, ağabeylerimiz de aynı şeyi söylüyor. Ama bilirsiniz, her şeyin bir sonu vardır. Benim vicdanım çok rahat. Elimden gelen herşeyi yaptım. Belki bir gün 4 kişi olarak tekrar baş başa kalmayı becerebilirsek, neden olmasın.

Kim Bunlar?, Flört ve şimdi de solo kariyer. Kariyerinizi tek cümlede nasıl tanımlarsınız?

Olabilecek en şanssız ve saçma kariyer.

Gelecek hedefleriniz neler?

Çok yakında yeni ürünler geliyor. Flört dinleyicisini de mutlu edeceğine inandığım, katıksız Ozan Kotra soundu. Heyecanlıyım ve enerjiğim. Yanımda beni ve müziğimi destekleyen harika insanlar var. Çok yakında Türkiye’de, bir Ozan Kotra havası oluşacaktır. Bir şarkımda yazdığım gibi, benim işler biraz karışıktır ama düştüğümde kalkmasını iyi bilirim.