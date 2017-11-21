Florürlü vernik nedir? Florürlü vernik uygulaması nedir?

Sağlıklı dişlere sahip olmak için önce diş çürüklerini tedavi etmek ve diş minesinin güçlendirmek gerekir. Özellikle okul öncesi çocuklarda florürlü vernikler uygulanmaktadır. Peki, Florürlü vernik nedir? Florürlü vernik nasıl uygulanır? İşte cevabı...

Flor vernikleri % 5 sodyum florür içermektedir.Bu da bir macun ve ağız gargarasına oranla oldukça yüksektir. Uygulama esnasında minedeki florür oranını % 77 artırır.

KİMLERE UYGULANIR?

• 1 yaşından 99 yaşına kadar flora karşı her hangi bir alerjisi olmayan çürük önleme amaçlı ,dişli bireylere uygulanır.

• Ortodontik tedavi esnasında ağız hijyenine destek olmak amaçlı uygulanır.

• Tükürük yapısı zayıf ağız kuruluğu olan bireylerde ,

• El maniplasyon yeteneği gelişmemiş 7 yaş altı çocuklarda , zihinsel gelişimini tamamlamamış erişkin ve çocuklarda

• Kanser tedavisi nedeniyle ağız kuruluğu sebebiyle çürük oluşma olasılığı yüksek olan kişilerde.

• Yatalak hastalarda

• Çürük insidansı (oluşma olasılığı) yüksek bireylerde ve çürük oluşumunun engellenmesinin istendiği koruyucu diş hekimliği alanlarında

• Diş taşı temizliği sonucu gelişen hassasiyetin giderilmesinde

• Diş gıcırdatması sonrası ve hatalı fırçalama sonucunda diş diplerinde oluşan kole hassasiyeti dediğimiz minesiz alanların hassasiyetinin giderilmesinde kullanılır.

UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Diş hekimi tarafından uygulanması yapılmadan önce diş yüzeyleri temizlenir ve diş diplerine uygulanır. Uygulama sonrasında 30 sn ile 2 dakika arasında kendiliğinden kurur ve diş yüzeyinde bal mumu tabakası şeklinde tutunma sağlar ve flor buradan diş yüzeyine salınım gerçekleştirir.

Tükürük ile temasıyla vernik kurumaya başlar. Bu nedenle diş yüzeyine sürdükten sonra tükürük temasının sakıncası yoktur. Hastanın yarım saat boyunca bir şey yiyip içmemesi gerekir. Flor verniğin gerçek anlamda diş yüzeyinde işlev görmesi için 6-8 saat kalması gerekir. Bu nedenle bu süre boyunca diş fırçalama yapılmamalıdır. Çocuk hastalarda tadından çekinmemeleri için firmalar tarafından içeriğine aromalar yerleştirilmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ FLÖRÜN YETERLİ VEYA AŞIRI KULLANILMASINA DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) gibi dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları tarafından florürün önemli bir mineral olduğu, özellikle çocuklarda diş minesini güçlendirerek dişleri çürümelere karşı koruduğu bildiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Global Ağız-Diş Sağlığı Programı çerçevesinde Afrika, Asya ve Avrupa'da florürün diş macunları, su, süt ve tuzda takviye edilmesi konusunda projeler yürütülüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda florürün yetersiz ya da aşırı miktarlarda alınmasının sağlığı olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek yetersiz olduğunda diş çürümelerine, aşırı olduğunda da endemik florozis gibi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtiliyor.

FLORÜR VERNİK UYGULAMASINDAN SONRASI YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Uygulamadan sonra 30 dakika süre içinde hiçbir şey yiyip-içilmemeli, sonrasında da 4 saat sert ve sıcak yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Florür vernik uygulandığı gün dişler fırçalanmamalı, ertesi gün düzenli olarak fırçalanmaya devam edilmelidir. Bu uygulama 6 ayda bir hekim kontrolü ile tekrarlanmalıdır.

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