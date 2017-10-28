Gece yarısı hırsızla burun buruna!

İstanbul’da, Bakırköy’e bağlı Florya Yamaç Sokak’ta gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, yaşları 18-20 arasında olan 2 hırsız, kapının anahtarını kırarak moda tasarımcısı Esra Okatan ve kimyager Mehmet Okatan’ın evine girdi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Okatan çiftinin 12 ve 17 yaşındaki 2 oğlu, hırsızların çıkardığı seslere uyanarak hemen anne ve babalarına haber verdi. Panikle yataktan fırlayan Okatan Ailesi, bir anda 2 hırsızla koridorda göz göze geldi. Ailenin uyandığını gören 2 hırsız, evin ve otomobilin anahtarlarını alıp kaçtı. Kendilerine müdahale edilmesini önlemek için de kapıyı dışarıdan kilitleyen hırsızlar, aileye ait lüks otomobille kayıplara karıştı.

KAMERAYA TAKILDILAR

Moda tasarımcısı Esra Okatan, “Hırsızlarımızla evimizin koridorunda göz göze geldik. Bizi görünce hemen kaçtılar. Üstelik evin 2 anahtarını da alarak bizi kendi evimize kilitlediler. Büyük korku ve panik yaşadık” dedi. Kimyager Mehmet Okatan da “Hırsızların peşinden gitmek istedik ancak bizi evimize kilitlediler. Üstelik anahtarını aldıkları otomobilimizi de çaldılar” diye konuştu.

Hırsızların eve giriş-çıkış anları kameralara da yansıdı. Ellerini kollarını sallayarak kapının önüne gelen 2 hırsızın eve girmeden önce ağızlarına bir şey attığı görülüyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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