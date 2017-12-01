Florya Metin Oktay Tesisleri yenilendi

Galatasaray da hibrit çime kavuştu...

Sarı kırmızılı takım, hibrit çimle kaplanan Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki ilk çalışmasını da bu akşam gerçekleştirdi. Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ardından yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşması için kampa girdi.





Florya Metin Oktay Tesisleri

Hibrit Çim