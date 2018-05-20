Fluminense - Atletico Paranaense maçı heyecanı

Brezilya Serie A maçında Fluminense ile Atletico Paranaense, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Fluminense 7 puanla 8. sırada, Atletico Paranaense 5 puanla 15. sırada bulunuyor. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Fluminense kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Atletico Paranaense kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Fluminense son hafta oynanan Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Paranaense ise Palmeiras maçında 3-0 kazandı.

Fluminense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fluminense, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Atletico Paranaense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Atletico Paranaense, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.