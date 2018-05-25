Fluminense - Chapecoense maçı ne zaman?

Fluminense ve Chapecoense, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Fluminense 10 puanla 5. sırada, Chapecoense 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Chapecoense son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 225 kodlu maçı oynayanlar; Fluminense galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Chapecoense galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Fluminense son hafta oynanan Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

Chapecoense ise Coritiba maçında 2-1 kazandı.

Fluminense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fluminense, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Chapecoense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chapecoense, 1 gol atarken 8 gol yedi.