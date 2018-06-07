Fluminense - Flamengo maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A maçında Fluminense ile Flamengo, 08 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. 14 puanlı Fluminense 9. sırada bulunuyor, Flamengo 20 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Fluminense, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Flamengo son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 525. İddaa'da Fluminense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Flamengo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fluminense önceki hafta Flamengo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Flamengo, Fluminense karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Fluminense, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Flamengo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Flamengo, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.