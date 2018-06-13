Fluminense - Santos maçı heyecanı

Fluminense ve Santos, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 14 puanlı Fluminense 11. sırada bulunuyor, Santos 10 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Santos, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Fluminense kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Santos kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Fluminense son haftadaki Atletico Goianiense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Santos ise Avai karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Fluminense, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Santos, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos 2 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.