Fluminense - Sao Paulo karşılaşma önü

Brezilya Serie A maçında Fluminense ile Sao Paulo, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. 3 puanlı Fluminense 12. sırada bulunuyor, Sao Paulo 4 puana sahip ve 6. sırada. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sao Paulo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 639. İddaa'da Fluminense kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Sao Paulo kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Fluminense önceki hafta Atletico Goianiense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sao Paulo ise Bahia maçında 1-1 berabere kaldı.

Fluminense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fluminense, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Sao Paulo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sao Paulo, 0 gol atarken 0 gol yedi.