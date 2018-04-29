Fluminense - Sao Paulo karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Fluminense, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sao Paulo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 3 puanlı Fluminense 13. sırada bulunuyor, Sao Paulo 4 puana sahip ve 7. sırada. Fluminense son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 639. İddaa'da Fluminense kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Sao Paulo kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fluminense son haftadaki Atletico Goianiense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sao Paulo, Bahia karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Fluminense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fluminense, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Sao Paulo, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sao Paulo 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.