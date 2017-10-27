FMV Işık Okulları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı İstinyePark AVM’de kutlayacak

FMV Işık Okulları’nın İstinyePark AVM’de halka açık olarak gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşanacak.

29 Ekim Pazar günü saat 18.00’de İstinyePark’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında; FMV Işık Okulları’nın Ayazağa, Nişantaşı, Erenköy ve Ispartakule kampüslerinden yaşları 5- 16 arasında değişen 315 öğrenci, 65 öğretmen ve 50 veliden oluşan 430 kişilik dev koroya, keman, çello, klarnet, flüt, gitar, arp, orff eğitimi alan öğrenciler, müzik öğretmenleri, konservatuar mezunu sanatçılar ve usta öğreticilerden oluşan 75 kişilik orkestra eşlik edecek.

Cumhuriyet Bayramı’na özel şarkıların söyleneceği ve izleyenlerin de katılımıyla 10. Yıl Marşı’nın seslendirileceği görkemli kutlamada öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 12 dansçı, şarkılara dansları ile eşlik edecekler.

FMV Işık Okulları 23 Nisan 2017’de düzenlediği sürpriz gösteriyle de internette izlenme rekorları kırmıştı. Öğrencilerin muhteşem performansı hem izleyicileri coşturmuş hem de sosyal medyada 4,5 milyonu aşkın izlenerek, büyük bir beğeni toplamıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

ışık okulları