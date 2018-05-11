Foggia - Salernitana rakamlar

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Foggia, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Salernitana takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Foggia 54 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Salernitana 51 puanda ve 12. sırada. Foggia son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Salernitana, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 229 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Foggia kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Salernitana sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Foggia son hafta oynanan Catanzaro maçında 1-1 berabere kaldı.

Salernitana ise Lecce karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Foggia, evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 30 gol yedi.

Salernitana, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Salernitana, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.