Football Manager 2018'de futbolcular eşcinsel olduğunu açıklayabilecek

Futbolseverlerin merakla beklediği oyunn Football Manager 2018, 10 Kasım'da satışa sunulacak. Oyunun beta versiyonu ise piyasaya çıktı. Yeni gelişmelerden biriyse futbolcuların eşcinsel olduklarını açıklayabilmesi.

Oyunun bir süre sonra ürettiği "regen" futbolcular, gerçek hayatlarında eşcinsel olduklarını açıklayabilecek. Bu özellik, eşcinsel evliliğinin yasal olduğu ülke vatandaşlığına sahip futbolcular için geçerli olacak. Üretici firma bu özelliğin gerçek futbolcularda geçerli olamayacağını çünkü gerçek hayatta hangi futbolcunun eşincsel olduğunu bilmediklerini, herhangi bir yanlışlığa neden olmak istemediklerini duyurdu.

Football Manager 2018