Ubisoft'un sevilen savaş oyunu For Honor, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu! Ubisoft yetkililerinin E3'te yaptığı duyuruya göre 18 Haziran'a kadar For Honor'ı UPlay hesabınıza ücretsiz biçimde dahil edebilirsiniz. 55 TL değerindeki For Honor'ı oyun kütüphanenize ekledikten sonra dilediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

E3'teki tanıtımda, For Honor'a Marching Fire adlı bir DLC geleceğini duyuran Ubisoft, 4 yeni karakter ve bir de Breach adı verilen yeni bir oyun modu vadediyor.

For Honor Marching Fire sinematik fragmanı

For Honor Breach modu oynanış fragmanı

For Honor Marching Fire adlı DLC, 16 Ekim'de oyun severlerle buluşacak.

For Honor'a ücretsiz sahip olmak için;

- Var olan UPlay hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir UPlay hesabı açın (uplay.ubi.com).

- News bölümüne göz atın. En üstte For Honor ile ilgili duyuruyu göreceksiniz.

- Duyuruya tıklayın. Sol üstteki menüden Games sekmesini seçin.

- For Honor'ı listenizde göreceksiniz. Tıkladığınızda For Honor penceresinde Download butonu gözükecek.

- Download'u seçtiğinizde 61 GB'lık indirme süreci başlayacak...

For Honor minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-550

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / GTX 750ti / GTX 950 / GTX 1050

RAM: 4 GB

Oynayabileceğiniz Çözünürlük/FPS: 720pp/30 FPS.