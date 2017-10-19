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Ekonomi dergisi Forbes, Avrupa'nın en çok kazanan ünlü isimleri duyurdu. Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo zirveyi Harry Potter serisi yazarı J.K. Rowling'e kaptırdı.

Avrupa'nın en çok kazananları listesinde spor ve müzik dünyasından isimlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre Avrupa'nın en çok kazanan ünlüleri...

20- Zlatan Ibrahimovic 32 milyon dolar