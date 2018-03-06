FORBES, bu yıl 31’inci defa yayımladığı “Dünya Milyarderleri” listesini açıkladı. 40 Türk’ün yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 20.2 milyar dolar artışla 72,4 milyar dolara yükseldi.
FORBES Türkiye’nin geçen hafta açıkladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde dolar milyarderi olarak yer alan 40 Türk, FORBES’un ABD’de açıkladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde de yer aldı.
4,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olan Murat Ülker dünya sıralamasında 422’inci oldu. İlk 500’de yer alan tek Türk olan Ülker’i, 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi Erman Ilıcak dünyada 550’inci sırada yer alarak izledi.
Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara ise dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı.
Listede 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte 2124’üncü sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı 1,4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1650’inci sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar dolarla 1756’ıncı sırayı paylaştı. Ayrıca Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca da 1,3 milyar dolarlık servetiyle 1756’ıncı sırayı paylaşan isimlerden oldu.
Türk milyarderlerin arasında servetlerini yurtdışındaki girişimlerine borçlu olan isimlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı.ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı. İngiltere’de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile İnternet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da 1,6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden.
EN ZENGİN JEFF BEZOS
Dünyanın en zengin ismi ise uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i tahtından indiren Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. FORBES’un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle yeryüzünün en zengin ismi oldu.
FORBES’un 31 yıldır yayımladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde en fazla zirvede yer alan Bill Gates ise 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı. Berkshire Hathaway’ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu.
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