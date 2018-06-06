Forbes en çok kazanan sporcular listesini açıkladı: 100 erkek, 0 kadın

- AFP Ünlü tenis

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes dünyanın en çok gelir elde eden sporcuları listesini açıkladı.

100 sporcunun yer aldığı listede tek bir kadın bulunmuyor.

Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi sekiz yıldır yayınlanıyor. İlk kez listede tek bir kadın dahi yer bulamadı.

Geçen yıl listeye girebilen tek kadın sporcu ABD'li tenisçi Serena Williams'tı. Williams, geçen yıl kızı Alexis'i dünyaya getirmiş, hamilelik ve doğum sonrasında turnuvalara katılmamıştı.

Serena Williams tek kadındı, artık o da yok

23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams yine de sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18 milyon dolar kazandı. Ancak bu tutar Williams'ın ilk 100'e girmesine yetmedi.

Eski Avrupa 10.000 metre koşu şampiyonu İngiliz atlet Jo Pavey, tek bir kadının dahi yer bulamadığı liste için "Üzücü ve tam bir hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Pavey'in "Kadın sporcuların televizyonda görünürlüğünü artırmak için çabalar var. Ancak açık bir şekilde görülüyor ki bu çabalar yeterli değil. Çok sayıda muhteşem rol modelleri olan kadın sporcular var. Onlara bir şans tanıyın" dediğini aktardı.

Listede sporcuların 1 Haziran 2017 - 1 Haziran 2018 döneminde elde ettikleri tüm maaş, prim ve sponsorluk gelirleri hesaba katılıyor.

- Getty Images

Dünyanın en çok gelir elde eden 10 sporcusu Sporcu Branş Kazanç Floyd Mayweather Boksör 285 milyon $ Lionel Messi Futbolcu 111 milyon $ Cristiano Ronaldo Futbolcu 108 milyon $ Conor McGregor MMA 99 milyon $ Neymar Futbolcu 90 milyon $ LeBron James Basketbolcu 85,5 milyon $ Roger Federer Tenisçi 77,2 milyon $ Stephen Curry Basketbolcu 76,9 milyon $ Matt Ryan Amerikan Futbolcusu 67,3 milyon $ Matthew Stafford Amerikan Futbolcusu 59,5 milyon $

Bu yılki listeye ABD'li sporcular damgasını vurdu.

En çok kazanan 100 sporcunun 40'ı ABD'li basketbolcu, 18'i ise Amerikan Futbolcusu. 14 de beyzbol oyuncusu bu yılki listede yer aldı.

Emekliliğini açıklamış olan boksör Floyd Mayweather, bu yılki listenin de zirvesinde yer alıyor. Mayweather, son 7 yılda toplam 4 kez Forbes listesinin ilk sırasındaydı.

Ünlü boksörün bir yıllık kazancı 275 milyon dolar hesaplandı. Bu gelirin büyük kısmı Ağustos 2017'de Conor McGregor ile çıktığı boks maçından geldi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER