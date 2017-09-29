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Forbes, televizyon dünyasının en çok kazanan kadın oyuncularını açıkladı. ‘Modern Family’deki Gloria Pritchett karakteriyle tanınan Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, Forbes dergisi tarafından 41.5 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü kez ‘Yılın En Çok Kazanan TV Aktrisi’ oldu. İşte sondan başa en çok kazanan aktrisler listesi...

10. Pauley Perrette / NCIS

8.5 milyon dolar