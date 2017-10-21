Forcadell: Katalonya'yı yeni bir seçime zorlama kararı demokrasiye karşı bir saldırıdır

İHA'nın haberine göre, Katalonya Parlamentosu Sözcüsü Carme Forcadell, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u hedef aldığı açıklamasında hükümetin Katalonya'yı ateşe sürüklediğini belirterek, "Katalonya'yı yeni bir seçime zorlama kararı, bir darbedir ve demokrasiye karşı bir saldırıdır" dedi.

Forcadell, "Başbakan Rajoy, Katalonya Parlamentosu'nun demokratik bir parlamento olmasını istemiyor ve bunu gerçekleştirmesine izin vermeyeceğiz. Bu nedenle bu ülkenin vatandaşlarına umut mesajı göndermek istiyoruz. Kurumlara yapılan en ciddi saldırının ardından Katalonya Parlamentosu'nun egemenliğini savunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.