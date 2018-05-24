Ford Otosan, Türkiye’de üretip dünyaya ihraç ettiği hafif ve orta ticari araç ailesinin yeni versiyonlarını tanıttı. Daha fazla teknoloji donanımı içeren yeni ürün gamı, yolcu taşımaya elveren modellerde sunulmaya başlanan otomatik şanzıman seçeneği ile de dikkat çekiyor. Hem Türkiye hem de dünya pazarlarında Ford müşterilerinin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri donanımları araştırdıklarını kaydeden Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “5 binden fazla versiyonla müşterinin ihtiyaçlarına uygun ürün teslim edebilme yeteneğine sahip olan Ford Otosan, ‘terzi dikimi’ inceliği ile müşteriye ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlıyor” dedi. Ford’un ticari araç ürün portföyünün, ‘Yaya Koruma Sistemi’ni segmentinde ilk kez sunduğunu kaydeden Özgür Yücetürk, yeni multimedya sisteminin de sesle kontrol edilebildiğini söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Yücetürk, 2017’de hafif ve orta ticari araç satışlarını 71 bin 214 adede taşıdıklarını aktararak, “Pazar payımız geçen yıl yüzde 30.5 düzeyindeydi. Bu yıl sonu hedefimiz de hafif ve orta ticari pazarında en az yüzde 30 pay sahibi olmak” diye konuştu.

‘4.9 MİLYAR $’LIK İHRACAT YAPTIK’

Yücetürk, 2017’de 4.9 milyar dolarlık ihracat yaptıklarının bilgisini vererek, “Türkiye’deki araç üretiminin yüzde 22’sini karşılıyoruz. Üretim kapasitemiz de 440 bin adedi buluyor. Transit modelinde yer alan 2 litrelik dizel motorun üretimini kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz” dedi.

UBER’E BU YIL İÇİNDE BİN TOURNEO SATACAK

Özgür Yücetürk, sahip olduğu özellikler sayesinde bazı modellerine taşımacılık platformu Uber’de sürücülük yapanlar tarafından artan bir ilgi olduğunu aktardı. Yücetürk, “Uber ve benzeri platformlardaki sürücülerin Tourneo Custom’a talepleri, satışlarımızı olumlu yönde etkiledi” dedi. Ocak-Nisan döneminde 400 aracı bu kapsamda satan Ford, Uber kullanımı için sattığı araç sayısını yıl sonuna kadar da binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.