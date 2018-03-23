Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise Lance Stroll oldu.

Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 38 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Williams sürücüsü Kanadalı Stroll ise en genç pilot olarak dikkati çekti.

ALONSO'NUN 293 GRAND PRIX TECRÜBESİ

McLaren-Honda takımı adına yarışan 36 yaşındaki Fernando Alonso, 293 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.

Ferrari'den Raikkonen 273, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise 208 Grand Prix ile Alonso'yu izledi.

Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (62), en çok pole pozisyonu elde eden (72) ve en çok podyuma çıkan (117) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (45) pilot olarak göze çarptı.

4 DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton dörder kezle başı çekerken, Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

13'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK

Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (62), Sebastian Vettel (47), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (20), Daniel Ricciardo (5), Max Verstappen ve Valtteri Botas üçer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendon Hartley ve Charles Leclerc, Grand Prix kazanamadı.

PİLOTLAR VE KARİYERLERİ

PİLOTLAR

Formula 1'de yeni sezonda mücadele edecek 20 pilot ve kariyerleri şöyle:

Takım Pilot GP KGP Pole Pod. H.Tur Puan D.Ş. Mercedes Lewis Hamilton 208 62 72 117 38 2610 4 Mercedes Valtteri Bottas 97 3 4 22 3 987 0 Red Bull Daniel Ricciardo 129 5 1 27 9 816 0 Red Bull Max Verstappen 60 3 0 11 2 421 0 Williams Lance Stroll 20 0 0 1 0 40 0 Williams Sergey Sirotkin 0 0 0 0 0 0 0 Ferrari Sebastian Vettel 199 47 50 99 33 2425 4 Ferrari Kimi Raikkonen 273 20 17 91 45 1565 1 McLaren Stoffel Vandoorne 21 0 0 0 0 14 0 McLaren Fernando Alonso 293 32 22 97 23 1849 2 Force India Sergio Perez 136 0 0 7 4 467 0 Force India Esteban Ocon 29 0 0 0 0 87 0 Toro Rosso Pierre Gasly 5 0 0 0 0 0 0 Toro Rosso Brendon Hartley 4 0 0 0 0 0 0 Haas Romain Grosjean 144 0 0 10 1 344 0 Haas Kevin Magnussen 61 0 0 1 0 81 0 Sauber Charles Leclerc 0 0 0 0 0 0 0 Sauber Marcus Ericsson 76 0 0 0 0 9 0 Renault Nico Hulkenberg 137 0 1 0 0 405 0 Renault Carlos Sainz 60 0 0 0 0 118 0

Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

Markalar klasmanında son 4 yıldır zirvenin sahibi Mercedes, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor. Takımın başarılı pilotu son şampiyon Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise kariyerinde 5'inci kez zirveye çıkmak için piste çıkacak.

Geçen yıl Mercedes'e katılan ve pilotlar klasmanında 3'üncülük elde eden 28 yaşındaki Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas, bu sezon da Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

Geçen sezon atağa geçen ve şampiyonluk yarışındaki mücadelesini son haftalara kadar sürdüren Ferrari takımı ise kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel ve tecrübeli Finlandiyalı pilot Kimi Raikkonen ile yola devam edecek.

FRANSIZLAR BAŞI ÇEKİYOR

Formula 1'de 21 yarışın yapılacağı 2018 sezonunda dört pilot ile Fransızlar başı çekiyor. Fransızları, ikişer yarışçıyla Alman, İspanyol ve Fin pilotlar takip ediyor.

Şampiyonada birer de Büyük Britanyalı, Avustralyalı, Hollandalı, Meksikalı, Belçikalı, Danimarkalı, İsveçli, Yeni Zelandalı, Kanadalı ve Rus pilot piste çıkacak.

MASSA NOKTAYI KOYDU

2016 sezonu sonunda emekli olacağını açıklamasına rağmen kariyerine Williams takımıyla devam eden Brezilyalı tecrübeli pilot Felipe Massa ise kesin kararını vererek yarış hayatına noktayı koydu.

15 yıllık Formula 1 kariyerinde 11 yarış kazanan Massa, 41 kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.

SAİNZ RENAULT İLE İLK SEZONUNU YAŞAYACAK

Formula 1'de geçen sezona Toro Rosso'da başlamasına rağmen bitime 4 yarış kala Renault'ya geçen Carlos Sainz Jr., yeni takımıyla ilk sezonunu yaşayacak.

6 TAKIM KADRO DEĞİŞTİRMEDİ

Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın 6'sı, 2017'ye başladığı kadrolarıyla piste çıkacak.

Mercedes ve Ferrari'nin yanı sıra Red Bull Daniel Ricciardo-Max Verstappen, Force India Sergio Perez-Esteban Ocon, McLaren Stoffel Vandoorne-Fernando Alonso, Haas ise Romain Grosjean-Kevin Magnussen ikilisiyle bu sezon da mücadele edecek.

Renault'ya yeni katılan Carlos Sainz Jr.'nin takım arkadaşı ise Alman Nico Hülkenberg olmaya devam edecek.

2 YENİ PİLOT VAR

Formula 1'de 2017 sezonunda 2 pilot ilk kez piste çıkarken, diğer 2 pilot ise yeni takımlarıyla ilk sezonlarını geçirecek.

Sauber takımında son F2 şampiyonu Fransız Charles Leclerc, Williams'ta ise Rus Sergey Sirotkin ilk F1 deneyimlerini yaşayacak.

Toro Rosso ise geçen sezonun son yarışlarında pilot koltuğuna oturttuğu Fransız Pierre Gasly ile Yeni Zelandalı Brendon Hartley'i bu sezon daimi sürücüleri olarak kullanacak.

3 PİLOT AYRILDI

Formula 1'de, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da 10 takım ve 20 pilot mücadele edecek.

Geçen yıl beklentileri karşılayamayan Büyük Britanyalı Jolyon Palmer, Alman Pascal Wehrlein ve Rus Daniil Kvyat ise Formula 1'den ayrılan pilotlar oldu.

PİLOTLAR VE TAKIMLARI

2018 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)

Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Kimi Raikkonen (Finlandiya)

Red Bull: Daniel Ricciardo (Avustralya), Max Verstappen (Hollanda)

Force India: Sergio Perez (Meksika), Esteban Ocon (Fransa)

Renault: Carlos Sainz Jr. (İspanya), Nico Hülkenberg (Almanya)

McLaren: Stoffel Vandoorne (Belçika), Fernando Alonso (İspanya)

Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)

Sauber: Marcus Ericsson (İsveç), Charles Leclerc (Fransa)

Toro Rosso: Pierre Gasly (Fransa), Brendon Hartley (Yeni Zelanda)Williams: Lance Stroll (Kanada), Sergey Sirotkin (Rusya)