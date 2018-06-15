Fortaleza - Brasil De Pelotas sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Fortaleza, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Brasil De Pelotas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:15. Fortaleza 23 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Brasil De Pelotas 10 puanda ve 17. sırada. Fortaleza, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Brasil De Pelotas son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 166. İddaa'da Fortaleza kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Brasil De Pelotas kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Fortaleza son haftadaki Brasil De Pelotas müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Brasil De Pelotas ise Fortaleza maçında 0-0 berabere kaldı.

Fortaleza, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fortaleza, kendi sahasında 11 gol attı, 2 gol yedi.

Brasil De Pelotas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brasil De Pelotas, 4 gol atarken 6 gol yedi.