Fortaleza - Oeste maçı heyecanı

Fortaleza ve Oeste, 24 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. 26 puanlı Fortaleza 1. sırada bulunuyor, Oeste 12 puana sahip ve 17. sırada. Fortaleza, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Oeste, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 187 kodlu maçı oynayanlar; Fortaleza galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.30, Oeste galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Fortaleza önceki hafta Oeste mücadelesinde 1-3 yenildi.

Oeste ise Fortaleza maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fortaleza, 13 gol attı ve 2 gol yedi.

Oeste, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oeste 5 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.