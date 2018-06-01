Fortaleza - Sampaio Correa maçı öncesi rakamlar

Fortaleza ve Sampaio Correa, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Fortaleza 19 puanla 1. sırada, Sampaio Correa 10 puanla 12. sırada bulunuyor. Fortaleza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sampaio Correa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Fortaleza galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sampaio Correa galibiyet oranı 0.00.

Fortaleza önceki hafta Moto Club MA mücadelesinde 1-0 kazandı.

Sampaio Correa ise Botafogo PB karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Fortaleza, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 2 gol yedi.

Sampaio Correa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sampaio Correa, 3 gol atarken 6 gol yedi.