PC, Mac OS, PS4, XOne ve iOS platformlarında yer alan Fortnite, nihayet Android platformu için de geliştirildi. Önümüzdeki yaz mevsiminde Android kullanıcıları için yayınlanacak olan oyun, özellikle Battle Royale moduyla tüm dünyada büyük ilgi görmüştü.

Yapımcı Epic Games'in Fortnite'e dair geliştirmeleri bu kadarla sınırlı değil. Yapımın, platform farkı gözetmeksizin oyuncular arasında sesli görüşme imkanı da sunacağı açıklandı. Ayrıca düzenlenebilir oyun içi arabirim (HUD) de yine yaz mevsiminde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Son olarak mobilde daha düşük grafik kalitesi seçeneği ile performans artırımı hedeflediklerini belirten Epic Games, buna bağlı olarak batarya koruma modu geliştireceklerini duyurdu.