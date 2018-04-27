Fortnite'te nisan ayı başından bu yana gökyüzünde beliren dev cisim, meteor yağmurlarına neden olmaya başladı. Oyunun Battle Royale modunda karşılarına çıkan gökyüzündeki gizemli manzara, Reddit ve Twitter üzerinden tartışmalara neden olmuştu.

Bu manzaranın işlevi nihayet belli oldu. Kısa süre önce oyunda meteor yağmuru başladı. Üstelik bu yağmur, hem oyunculara hem de oyundaki yapılara zarar veriyor. Pek çok oyuncu, meteor yağmurunu kayda alarak internette paylaştı.

— Daniel Maguire (@Daniel_SonDaDon) April 26, 2018

Oyuncuların birbirleriyle karşı karşıya kaldığı haritalarda artık meteorlara karşı da kendilerini korumaları gerekiyor. Henüz yapımcı Epic Games, henüz meteorların sebebini belirtmiş değil fakat bu süreç yakın gelecekte ortaya çıkacak daha enteresan bir oyun deneyiminin ilk adımı olabilir. Meteorlarla birlikte haritalarda uzaydan gelen bir takım yaratıklarla karşılaşmak pek de şaşırtıcı olmazdı.