Fortnite'in yapımcısı Epic Games, 2018-2019 e-spor sezonunda gerçekleştireceği turnuvalar için toplam ödül tutarını açıkladı. 100 milyon dolar ödül dağıtacağını belirten firma, böylelikle e-spor organizasyonlarında verilmiş en yüksek ödül miktarını duyurmuş oldu.

Analistlere göre Epic Games, Fortnite ile ayda 220 milyon doları aşkın gelir elde ediyor. 100 milyon dolarlık ödül, firma için pek de şaşırtıcı olmasa da e-spor tarihi açısında bir milat niteliği taşıyor. Önceki en büyük ödül miktarı ise 23 milyon dolar ile DotA 2'nin e-spor turnuvasında dağıtılmıştı.

PC, Mac OS, PS4, XOne ve iOS platformlarında yer alan Fortnite, geçtiğimiz günlerde Android platformu için de duyuruldu. Önümüzdeki yaz mevsiminde Android kullanıcıları için yayınlanacak olan oyun, özellikle Battle Royale moduyla tüm dünyada büyük ilgi görüyor.