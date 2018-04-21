Battle Royale artık çoğu oyun firmasının çıkış yapabileceğini düşündüğü bir oyun kategorisi. Öyle bir kategori ki geçmişten günümüze varlığını hep koruyan, aynı zamanda da tek bir oyunla sesini milyonlarca oyuncuya ulaştırmayı başaran bir kategori. Şu an size PUBG desem illaki bir yerlerden mutlaka bunu duymuş ve bu konuda bir şekilde mutlaka fikir sahibisinizdir. Dünya çapında en çok satan oyunlardan PUBG için artık ortam daha riskli ve daha alevli. Kafa kafaya bir rakipleri de mevcut. Aslında rakip demeye dilimiz çok varmıyor. Çünkü bir rakipten çok daha fazlası Fortnite. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Newzoo’nun raporuna göre şubatta Twitch ve Youtube Gaming platformlarında en çok izlenme oranları yüzde 12.8 Fortnine, yüzde 8.8 PUBG. Ayrıca yüzde 16.3’lük bir payla Fortnite, pazar içinde en çok oynanan Battle Royale oyunu etiketini göğsüne yapıştırdı. Toplam oyun pazarının yüzde 30’unu Battle Royale oyunların oluşturduğunu düşündüğümüzde bu gerçekten çok büyük bir rakama tekabül ediyor. Ünlü şarkıcı Drake ile Twitch yayıncısı Ninja’nın birlikte oyunu oynaması da büyük bir şov olarak karşımıza çıktı; oyunu 607 binden fazla kişi izledi.

Fortnite için gelecek çok parlak. Özellikle mobil oyun dünyasına da adımını atan yapım bizlere cep telefonlarımızdan dahil olacağımız bir eğlence sunuyor. Analiz firması SensorTower’a göre mobil oyunda da toplam geliri 15 milyon dolardan fazla. Oyun endüstrisi olarak baktığımızda Fortnite’ın gelecekte çok daha büyüyeceği aşikâr.