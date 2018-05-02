Oyun dünyasının son zamanlarda PUBG ile birlikte en çok anılan isimlerinden Fortnite'in 4. sezonu geliyor. Oyunun yeni sezonuna ilişkin ilk bilgiler de yayınlandı.

Uzun süredir gökyüzünde yer alan gizemli meteor, 4. sezonda parçalanarak haritanın pek çok yerine düşecek. Başta Dusty Divot bölgesi olmak üzere haritanın pek çok yerinde kraterler oluşturacak olan göktaşları, bu bölgelerde yepyeni bir oyun alanı oluşturacak. 4. sezonda ayrıca yeni süper kahraman görünüşleri de oyuna eklenecekler arasında.

Fortnite 4. sezonun bu hafta kullanıcılara güncelleme olarak sunulması planlanıyor... Fornite, PC, PS4 ve XOne'a ek olarak mobil platformlarda da (Android ve iOS) yer alıyor.