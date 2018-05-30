Oynanış bakımından PUBG ile benzerlikleri dikkat çeken hatta son günlerde içerik kopyalama suçlamasıyla davalık olan Fortnite, en büyük rakibinde olup kendisinde mevcut olmayan bir özelliği daha getirmeye hazırlanıyor.

Araçlar PUBG’de seyehat etmek için büyük kolaylık sunarken Fortnite’da benzer bir rahatlık bulunmuyordu. Ancak bu hafta gelecek yeni güncellemeyle oyunun ilk aracı da eklenmiş olacak. Tabii ki Fortnite’ın renkli tarzına uygun bir şekilde oyunun ilk aracı da bir alışveriş arabası olacak.

Kullanıcılar alışveriş arabasına tek başına ya da başka birisiyle binebilecekler. Aracın nasıl çalışacağı ya da oyunda nasıl yer alacağına dair Epic Games’ten bir açıklama gelmedi. Belki de tıpkı ‘Jetpack’ gibi envanterinize eklenebilecek bir eşya olarak eklenebilir.