Son zamanların en çok oynanan oyunlarından Fortnite, kadınların tepkisini çekiyor. Erkek arkadaşlarının oyuna fazlaca kendilerini kaptırdığını düşünen kadınlar, Change.org'da başlatılan imza kampanyasına dilekçelerle katılım gösteriyor.

Şu anda 3.4 milyon oyuncu tarafından oynanan Fortnite'in yasaklanması çağrısında bulunan kadınlar, "Fortnite'ten kurtul" başlıklı dilekçeye imza atıyor. Oyun için, "Erkek arkadaşlarımızın hayatlarını ele geçiriyor ve onların beynini yıkıyor" tanımlamasında bulunan katılımcıların Fortnite'ten kurtulma hedefi gerçek olur mu bunu zaman gösterecek fakat Fortnite'in günden güne yayıldığı bir gerçek.

Oyun geçtiğimiz günlerde iOS kullanıcıları için ücretsiz yayınlandı ve bundan böyle PC, XOne ve PS4 kullanıcıları, iOS kullanıcılarıyla aynı platformda karşı karşıya gelebiliyor.