Battle Royale türünün son zamanlardaki en önemli iki temsilcisi arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Fortnite ile Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) hem kullanıcı sayısı, hem de elde ettikleri gelir bakımından birbirinin rakibi durumunda.

Superdata Research isimli araştırma şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre Fortnite, şubat ayında elde ettiği 126 milyon dolarlık geliriyle ilk defa rakibinden daha fazla kazanç elde etti.

Tamamen ücretsiz olan Fortnite, bu gelirinin tamamını oyun içi itemlerin satışından sağlarken, Steam üzerinden 30 dolara satılan PUBG ise yine şubat ayı içerisinde 103 milyon dolarlık hasılat rakamına ulaştı.

Araştırma şirketinin yaptığı açıklamaya göre, PUBG'nin ulaştığı bu rakam sadece lisans satışından kaynaklanmıyor. Bu oyunda da oyun için item satışı mevcut ancak bu konuda şu an için Fortnite'ın daha başarılı olduğu da aşikar. PUBG’nin mevcut durumu tersine çevirmek ve hem kullanıcı sayısı hem de hasılat konularında Fortnite’ı geride bırakmak için neler yapacağı ise büyük merak konusu.