Son zamanların PUBG ile birlikte en popüler oyunlarından Fortnite, şu an gişe rekorları kırmakla meşgul olan Avengers: Infinity War ile ortak bir etkinliğe gidiyor. Filmin kötü karakteri Thanos, kısa bir süreliğine Fortnite'a konuk olacak. Yapımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada savaşın bugün başlayacağı duyuruldu.

Bu etkinlik yeni bir oyun modunu da beraberinde getirecek. Yaratıcı bir şekilde ‘Infinity Gauntlet Limited Time Mashup’ adı verilen bu yeni modda oyuncular, altı adet sonsuzluk taşını haritada bulmayı amaç edinecekler. Taşların hepsi toplandığında ise Thanos’a dönüşen oyuncu, güçlerinin önemli derecede artışına tanık olacak.

Avengers: Infinity War’ın yönetmenleri Joe ve Anthony Russo, oyunun büyük bir hayranı olduklarını ve fimin kurgusu sırasında Fortnite oynamaya gittiklerini açıkladı. Bu durum iki büyük yapımın ortak bir projede birleşme fikrini de beraberinde getirdi.

Fortnite’ın yeni oyun modu, tüm platformlar için ücretsiz olacak. Etkinliğin ne kadar süreceği hakkında bir bilgi verilmedi.