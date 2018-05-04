Epic Games’in ülkemizde de son derece sevilen ve tüm dünyada 45 milyondan fazla oyuncusu bulunan oyunu Fortnite, The Game For Big Kids’de yapılan basın toplantısı ile Türkiye’ye resmi girişini yaptı. Epic Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp, oyunun Türkiye’deki hayranlarına sunulan Türkçe dil desteği, Türk Lirası ile alışveriş yapma ve Türkçe oyuncu desteği gibi hizmetler hakkında basına bilgi verdi.

Renkli grafikleri, eğlenceli ve farklı oynanışıyla kısa sürede 45 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Fortnite, bilhassa Battle Royale modu ile Türkiye’deki oyunseverlerin de en çok oynadığı oyunlardan biri. Ülkemizden gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmayan Epic Games, geçtiğimiz aylarda oyuna Türkçe dil desteği eklemiş ve böylece oyun içerisindeki tüm menüler ve içerikler Türkçe'ye çevrilmişti.

Basının yoğun ilgisiyle gerçekleşen toplantıda konuşan Epic Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp, geçtiğimiz hafta Türk Lirası ile alışveriş yapma imkânını oyuncularına sunan Fortnite’ın, bundan böyle Türkçe oyuncu desteği de vereceğini açıkladı. Fortnite’ın Türkiye’ye resmi olarak gelişiyle birlikte ülkemizdeki faaliyetlerini de dereceli olarak artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Özalp, internet kafe etkinliklerinin yanı sıra pazarlama çalışmaları ve Türkiye’deki çeşitli etkinliklere verecekleri destekler aracılığıyla oyun sektörüne hareketlilik katacaklarının sinyallerini verdi.

Fornite Battle Royal, tamamen ücretsiz olarak PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac ve iOS platformlarında yayınlanmış durumda.